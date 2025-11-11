Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Технический сбой или нарушение?

Если цифровой документ (зафиксированный в госреестре «Резерв+») не соответствует бумажному аналогу, то крайним в таком случае рискует оказаться сам военнообязанный. Об этом свидетельствуют материалы Одесского окружного административного суда, который рассмотрел дело №420/31227/24.

Истец – лицо с инвалидностью II группы, обратился в местный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Мужчина хотел уточнить свои военно-учетные данные, как того требует законодательство. Однако вместо ожидаемой проверки неожиданно получил другую «услугу»: у него сразу же изъяли бумажный военный билет. Причем без какой-либо расписки, без акта и даже без объяснений.

Оказавшись в такой ситуации, одессит был лишен возможности подтвердить свой статус военнообязанного. Когда дело дошло до суда, представитель ТЦК и СП не смог предоставить доказательства того, что военный билет изъяли на законных основаниях. Более того, ответчик в письменных объяснениях признал: указанный документ «находится на доработке», поскольку выявлены расхождения между бумажной и цифровой версиями данных в государственном реестре «Резерв+». Однако никакой служебной записки, акта проверки или выписки из электронного учета так и не было предоставлено.

Суд отметил, что истец имеет инвалидность, то есть относится к военнообязанным с особым статусом. Такие лица, согласно Закону «О воинской обязанности и военной службе», не подлежат призыву во время мобилизации. Таким образом, отсутствие военно-учетного документа создает не только административные, но и социальные проблемы: невозможность подтвердить свое право на отсрочку в государственных реестрах (во время проверок, например, при выезде за границу).

Во время рассмотрения этого дела ответчик в своих возражениях указал, что изъятие билета осуществлялось в рамках исправления технических расхождений – между бумажными и цифровыми записями. По логике ТЦК и СП, военно-учетный документ должен быть «временно изъят» до момента обновления данных в системе «Оберіг» и госреестре «Резерв+». Однако, по мнению судьи, такие объяснения выглядят неубедительно. В мотивировочной части решения указано, что ни одна норма действующего законодательства не предусматривает изъятие военного билета для сверки данных без оформления акта или предоставления расписки его владельцу. Напротив, в случае выявления расхождений уполномоченный орган обязан уведомить военнообязанного письменно и предоставить возможность для оперативного исправления обнаруженных ошибок или неточностей.

Как установил суд, ответчик лишь ссылался на технический сбой в системе «Резерв+», но не смог предоставить доказательств в подтверждение этих обстоятельств. В материалах дела отсутствуют какие-либо технические справки или служебные письма. Зато факт изъятия документа подтверждается письменными объяснениями самого истца и свидетельствами о том, что он неоднократно обращался с просьбой вернуть документ, но получал лишь отказ.

К сожалению, должностные лица действовали вне пределов полномочий, определенных Положением о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №154 от 23.03.2022). Такое бездействие привело к нарушению права истца на надлежащее ведение воинского учета. Обращая внимание на этот факт, Одесский окружной админсуд подчеркнул: военный билет является документом постоянного хранения, который принадлежит лицу, а не органу, его выдавшему. Поэтому изъятие без письменного оформления является противоправным.

Цифровые базы и бумажные реалии

Рассматривая данное дело, суд выявил еще одно существенное нарушение со стороны ТЦК и СП: при письменном оформлении справки об отсрочке «ответчик не указал серию и номер военно-учетного документа – военного билета, который был изъят ответчиком 15.07.2024 г. и не возвращен, что свидетельствует о недействительности такой справки». Как следствие, бездействие должностных лиц было признано противоправным: их обязали вернуть военный билет истцу, а также обеспечить внесение достоверных данных в электронные реестры в соответствии с бумажным документом.

Это дело, на первый взгляд, касается лишь одного военнообязанного, но на самом деле раскрывает гораздо более серьезную проблему, связанную с бумажными документами и цифровыми базами. В своем решении суд подчеркнул: наличие электронных ресурсов не отменяет обязанности государственных органов соблюдать требования по сохранению оригиналов документов и подтверждению их изъятия надлежащими актами. То есть ни одна компьютерная программа (даже самая удобная) не может заменить юридическую силу бумажного военного билета. Это имеет прямое значение для многих украинцев, особенно для тех, кто имеет инвалидность или иные основания для отсрочки. Если документы вдруг «исчезают» в кабинете ТЦК и СП, их владельцы фактически оказываются вне правового поля: без доказательства статуса, без возможности пересечь границу, без подтверждения в «Резерв+».

Описанное дело может стать ключевым решением для аналогичных споров с должностными лицами: любое вмешательство в право собственности на документ должно быть оформлено письменно. Словесные формулировки «на доработке» или «в процессе сверки данных» не имеют юридического значения без конкретного акта. Пример Одессы также показал, что доказывание правомерности действий с базами данных – это обязанность органов власти, а не военнообязанного. Поэтому ответчик, который не смог предоставить доказательства, автоматически потерял свою позицию в суде.

Что означает это решение для всех граждан? В заключительной части своего решения суд не только восстановил права конкретного истца, но и сделал важные выводы, имеющие универсальное значение. Во-первых, если военный билет изъят без расписки или акта, это уже является основанием для обращения в суд. Во-вторых, цифровые системы «Резерв+» или «Оберіг» не имеют приоритета над бумажными документами, если их данные не совпадают. В-третьих, должностные лица не могут действовать по собственному усмотрению – их полномочия четко определены законодательством.

Для военнообязанных одесский прецедент может стать ориентиром: если документ изъяли «на обновление» или «для проверки», необходимо немедленно требовать письменное подтверждение. Иначе можно оказаться в ситуации, когда даже государство не признает твоего существования в собственных реестрах.

Решение Одесского окружного административного суда – это история не только о военном билете. Речь идет о конфликте интересов между человеком и бюрократами, которые часто забывают, что отображать реальные данные в госреестре – их прямая обязанность. Ни один чиновник не имеет права изымать личные документы без оформления актов, а цифровая система не может функционировать без уважения к бумажным оригиналам.

И, наконец, стоит напомнить всем чиновникам: военный билет – не просто документ с печатью. Это, прежде всего, важная часть достоинства человека, которую государство обязано защищать, а не воспринимать как приложение к базе данных…

Автор Валентин Коваль

