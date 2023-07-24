На Херсонщині повідомили про підозру у держзраді «агенту» фсб рф

Мешканець Херсонській області передавав колишнім «сослуживцам» з фсб дані про ЗСУ.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Викрито жителя Херсонщини, який збирав та передавав колишнім «сослуживцам» з фсб дані про місця дислокації ЗСУ. Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді, – повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Слідство встановило, що підозрюваний громадянин України на початку 2000-х проходив службу у рядах фсб рф і мав контакти з ворожою іноземною агентурою.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік поновив контакти зі «сослуживцами» та почав активно збирати дані про місця дислокації військовослужбовців та техніки ЗСУ на території Херсонської області. Зібрану інформацію через Telegram він надсилав куратору – оперативному співробітнику «уфсб рф по Республике Крым».

Підозрюваного було затримано за місцем проживання у Херсонській області. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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