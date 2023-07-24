Держаудитслужба проведе аудит АРМА вже цього року

Державна аудиторська служба України здійснить перевірку фінансово-господарської діяльності та закупівель Національного агентства за 2022 і І-ІІ квартали 2023 року.

За ініціативи Голови АРМА Олени Думи Державна аудиторська служба України здійснить перевірку фінансово-господарської діяльності та закупівель Національного агентства за 2022 і І-ІІ квартали 2023 року.

Про це йдеться у листі Держаудитслужби, надісланому АРМА та Мінфіну у відповідь на офіційне звернення Агентства.

Так, листом повідомляється, що під час формування Плану проведення заходів державного фінансового контролю на ІV квартал 2023 року Державною аудиторською службою буде враховано проведення фінансового аудиту виконання бюджетних програм в АРМА. Таким чином, відповідний аудит у Нацагентстві має бути проведений вже до кінця поточного року, пишуть у Агентстві.

Також ми писали, що в АРМА заявили, що готові до відкриття Реєстру арештованих активів.

Крім того Олена Дума окреслила подальші кроки в діяльності Нацагентства.

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