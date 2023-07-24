Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада розширить перелік ухвал, які можна оскаржувати в адміністративному судочинстві

Парламент ухвалить закон, що дозволяє оскаржувати в адміністративному судочинстві певний вид ухвал, які зараз оскарженню не підлягають.

Вища рада правосуддя отримає право розглядати скарги на суддів, але не зможе його реалізувати

Пропонується передбачити умову для відновлення розгляду скарг на суддів Вищою радою правосуддя.

Протоколи, складені НАЗК, повинен розглядати тільки ВАКС — НАЗК

Агентство з питань запобігання корупції хоче отримати статут учасника процесу у справах за складених ним протоколами.

Неможливість використання права на звернення до субʼєкта влади для впливу на обовʼязковість виконання судового рішення, — позиція ВС

Реалізація конституційного права на звернення громадян не може бути підставою для відступу від конституційної гарантії щодо обов`язковості виконання судового рішення: Верховний Суд.

Верховний Суд висловився щодо обрахунку строку на апеляційне оскарження при неврученні повного тексту рішення суду першої інстанції

Принцип res judicata та обрахунок строку на апеляційне оскарження судового рішення у разі оголошення у судовому засіданні лише вступної та резолютивної частини такого рішення: позиція ВС.

  1. В Україні

В Одесі локальні екстрені відключення світла – ДТЕК

10:48, 24 липня 2023
У частині Київського та Хаджибейського районів міста Одеси відбуваються екстрені відключення.
В Одесі локальні екстрені відключення світла – ДТЕК
Джерело фото: Anthony Indraus / Unsplash
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У ДТЕК повідомили про локальні екстрені відключення світла в Одесі через аварійну ситуацію на обʼєкті іншої енергокомпанії.

«За командою «Укренерго» у частині Київського та Хаджибейського районів міста Одеси відбуваються екстрені відключення.

Причина – аварійна ситуація на одному з обʼєктів іншої енергокомпанії», - сказано у повідомленні.

У ДТЕК зазначають, що зможуть повернути світло, щойно отримають відповідне розпорядження від «Укренерго».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Юлія Зоркіна
    Юлія Зоркіна
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду