В Одесі локальні екстрені відключення світла – ДТЕК

У частині Київського та Хаджибейського районів міста Одеси відбуваються екстрені відключення.

Джерело фото: Anthony Indraus / Unsplash

У ДТЕК повідомили про локальні екстрені відключення світла в Одесі через аварійну ситуацію на обʼєкті іншої енергокомпанії.

«За командою «Укренерго» у частині Київського та Хаджибейського районів міста Одеси відбуваються екстрені відключення.

Причина – аварійна ситуація на одному з обʼєктів іншої енергокомпанії», - сказано у повідомленні.

У ДТЕК зазначають, що зможуть повернути світло, щойно отримають відповідне розпорядження від «Укренерго».

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