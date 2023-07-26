У Facebook діє нова фішингова схема – громадян закликали не переходити за посиланням

Зловмисники масово тегають публічні сторінки або надсилають користувачам спам-повідомлення з текстом: «Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…».

Зображення: freepik.com

У Facebook зловмисники масово тегають публічні сторінки або надсилають користувачам спам-повідомлення з текстом: «Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…».

Як повідомляють у Центрі протидії дезінформації, мета такої розсилки — змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволодіти доступом до сторінок власників у соцмережі.

«У жодному разі не переходьте за посиланням сумнівного типу. Якщо ви отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження», - наголошують у ЦПД.

Якщо ж ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі, радять звернутися до кіберполіції або інших компетентних органів.

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