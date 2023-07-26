Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про відновлення декларування

У чиновників буде 3 місяці на подання електронних декларацій, якщо проект підтримають в другому читанні.

Голова Нацбанку Андрій Пишний розповів про тенденції до більшої гнучкості обмінного курсу

Спроможність Нацбанку забезпечувати курсову стійкість завдяки міжнародній допомозі помітно посилилася, і у подальшому очікується перехід до більшої гнучкості обмінного курсу.

Керувати Службою судової охорони тимчасово буде Павло Трясун

Вища рада правосуддя поклала виконання обов’язків голови Служби судової охорони на Павла Трясуна.

Верховна Рада ухвалила закон про відбір суддів Конституційного Суду за участі міжнародних експертів

Парламент прийняв закон про нові правила конкурсу до Конституційного Суду України, в якому візьмуть участь навіть представники від Венеційської комісії

МВФ погодив підхід, коли чиновникам не треба декларувати нерухомість в оренді ринковою вартістю менше 130 тисяч грн, - Анастасія Радіна

Однак питання, як будуть визначати справжню вартість орендованого об’єкта – ще потребує доопрацювання, заявила Анастасія Радіна.

  1. В Україні

У Facebook діє нова фішингова схема – громадян закликали не переходити за посиланням

10:29, 26 липня 2023
Зловмисники масово тегають публічні сторінки або надсилають користувачам спам-повідомлення з текстом: «Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…».
У Facebook діє нова фішингова схема – громадян закликали не переходити за посиланням
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Facebook зловмисники масово тегають публічні сторінки або надсилають користувачам спам-повідомлення з текстом: «Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…».

Як повідомляють у Центрі протидії дезінформації, мета такої розсилки — змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволодіти доступом до сторінок власників у соцмережі.

«У жодному разі не переходьте за посиланням сумнівного типу. Якщо ви отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження», - наголошують у ЦПД.

Якщо ж ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі, радять звернутися до кіберполіції або інших компетентних органів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Танасогло
    Тетяна Танасогло
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду