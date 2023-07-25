Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Юрий Аристов слагает мандат народного депутата.
«В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Аристова Ю.Ю. о сложении полномочий народного депутата Украины», - отметил Стефанчук и добавил фото заявления.
Спикер отметил, что она будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании.
Ранее Арахамия сообщил, что членство Юрия Аристова во фракции может быть приостановлено.
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