Юрій Арістов написав заяву про складення депутатського мандата, повідомив Руслан Стефанчук.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Юрій Арістов складає мандат народного депутата.

«До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України», — зазначив Стефанчук і додав фото заяви.

Спікер зазначив, що її буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Раніше Арахамія повідомив, що членство Юрія Арістова у фракції можуть призупинити.

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