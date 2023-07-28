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  1. В Україні

Чи потрібно повідомляти органи ПФУ, якщо загубили пенсійну банківську картку

23:46, 28 липня 2023
Як правило, нова банківська карта «прив’язується» до поточного банківського рахунку пенсіонера.
Чи потрібно повідомляти органи ПФУ, якщо загубили пенсійну банківську картку
Зображення: freepik.com
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У Пенсійному фонді відповіли, чи треба повідомляти органи ПФУ, якщо загубили пенсійну банківську картку.

Так, там зазначили, що з питаннями, що стосуються банківських сервісів, доцільно звертатися до відділення банку, в якому ви обслуговуєтеся.

Адже, як правило, нова банківська карта «прив’язується» до поточного банківського рахунку пенсіонера, і в такому разі повідомляти орган Пенсійного фонду про втрату картки не потрібно.

Але, якщо ж ви змінили рахунок у банку або змінили банк, то таку інформацію потрібно надати до органу ПФУ обов’язково.

Для цього до будь-якого зручного сервісного центру Фонду або через вебпортал електронних послуг Фонду слід подати відповідну заяву, зазначивши нові банківські реквізити.

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