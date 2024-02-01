Окупанти вивезли з Маріуполя понад 140 тисяч тонн краденого зерна і металу, — Центр транспортних стратегій

Окуповані порти на узбережжі Азовського моря росіяни використовують для вивезення краденої продукції з тимчасово окупованих територій.

Протягом минулого року порт тимчасово окупованого Маріуполя обробив не менше 65 суден. Сукупний обсяг перевалки в порту за 12 місяців минулого року склав понад 140 тисяч тонн вантажів - переважно зернових та металопродукції, вкраденої в України. З Маріуполя вантажі везуть до трьох російських портів і Севастополя, повідомляє Центр транспортних стратегій.

Як повідомляється, окуповані порти на узбережжі Азовського моря, Маріуполь і Бердянськ, загарбники використовують для вивезення краденої продукції з тимчасово окупованих територій, а також за воєнним призначенням - доставляючи зброю та спорядження.

Щодо маршрутів незаконного вивезення вантажів, то самі росіяни інформують, що з Маріуполя судна йдуть до портів Ростов-на-Дону, Кавказ, Севастополь. В перспективі планують відкрити маршрути до Єйська і Новоросійська.

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