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Податкова нагадала, як здійснюється облік товарних запасів у ФОПів

08:18, 1 лютого 2024
Облік товарних запасів здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до Форми ведення обліку товарних запасів інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів.
Податкова нагадала, як здійснюється облік товарних запасів у ФОПів
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Податкова служба у Вінницькій області нагадує,  як здійснюється облік товарних запасів у ФОПів. 

Як повідомляється, фізичні особи – підприємці на загальній системі та підприємці – платники єдиного податку, які є платниками податку на додану вартість, зобов’язані вести облік доходів і витрат за типовими формами та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та мати підтвердні документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді.

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).

Облік товарних запасів здійснюється ФОПами шляхом постійного внесення до Форми ведення обліку товарних запасів  інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід’ємною частиною такого обліку.

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