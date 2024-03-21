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  1. В Украине

«Крючок» для предпринимателей: на Волыни мошенники выманивают деньги от имени ОГА

21:25, 21 марта 2024
Мошенники выдают себя за представителей областной администрации в Волынской области и требуют прислать деньги на якобы поддержку ВСУ.
«Крючок» для предпринимателей: на Волыни мошенники выманивают деньги от имени ОГА
Источник фото: depositphotos.com
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Мошенники возобновили свою деятельность в Волынской области, пытаясь мошенническими методами выманить деньги у предпринимателей, притворяясь представителями областной военной администрации. Об этом сообщил председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

По словам чиновника, предприниматели получают письма от мошенников, которые выдают себя за него, и требуют прислать деньги на счета фондов для поддержки Вооруженных Сил Украины. В обмен обещают "право на получение налоговых льгот".

"Подчеркиваю, что при получении таких обращений или телефонных звонков сразу сообщайте правоохранительным органам. Ни один из представителей Волынской облгосадминистрации не присылает подобных писем", - подчеркнул Погуляйко.

Источник фото: Telegram / Юрий Погуляйко

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