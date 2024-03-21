«Гачок» для підприємців: на Волині шахраї виманюють гроші від імені ОВА

Шахраї видають себе за представників обласної адміністрації у Волинській області та вимагають надіслати гроші на нібито підтримку ЗСУ.

Джерело фото: depositphotos.com

Шахраї відновили свою діяльність у Волинській області, намагаючись шахрайськими методами виманити гроші у підприємців, прикидаючись представниками обласної військової адміністрації. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

За словами чиновника, підприємці отримують листи від шахраїв, які видають себе за нього, і вимагають надіслати гроші на рахунки фондів для підтримки Збройних Сил України. В обмін обіцяють «право на отримання податкових пільг».

«Наголошую, що при отриманні таких звернень або телефонних дзвінків одразу повідомляйте правоохоронним органам. Жоден з представників Волинської облдержадміністрації не надсилає подібних листів», - підкреслив Погуляйко.

Джерело фото: Telegram / Юрій Погуляйко

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