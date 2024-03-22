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  1. В Україні

Гранти на навчання: у Міносвіти пояснили, хто зі студентів може їх отримати

07:59, 22 березня 2024
Гранти зможуть отримати студенти, які не навчатимуться за державним замовленням.
Гранти на навчання: у Міносвіти пояснили, хто зі студентів може їх отримати
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В рамках реформи вищої освіти України передбачається впровадження системи державних грантів на освіту, які повністю чи частково покриватимуть вартість навчання. Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю «Апострофу» розповів, як студенти можуть отримати гранти.

Так, їх зможуть отримати студенти, які не навчатимуться за державним замовленням.

«Зараз близько 40% студентів вчаться за державним замовленням коштом держави, а 60% - за контрактом і повністю сплачують вартість навчання. Ми ставимо перед собою задачу перевернути це співвідношення. Доступ до державного фінансування отримають не менше 60% студентів», – розповів він.

Розмір конкретного гранту залежатиме від результатів НМТ, відповідно, що вищі бали отримає абітурієнт, то більша сума буде його майбутнього гранту. Наразі планується, що розміри грантів складатимуть від 15 до 50 тисяч гривень на кожен рік навчання. Для різних спеціальностей будуть впроваджені коефіцієнти.

«Припустимо, абітурієнт отримав 165 балів. Якщо він вирішить вчитися на гуманітарній спеціальності, то грант на навчання складе 25 тисяч гривень. Якщо ж на інженера чи ветеринара, де навчання дорожче, то вже 35 тисяч гривень», - пояснив заступник міністра освіти і науки.

При цьому подібних коефіцієнтів не буде для самих вишів попри те, що в деяких з них, зокрема столичних, навчання за тією ж самою спеціальністю може бути значно дорожчим, ніж в інших закладах.

«Отримавши грант на певну суму, абітурієнт може виявити, що він покриває 80% вартості контракту в одному закладі і 50% в іншому. І тоді він буде вирішувати, чи може він доплатити більшу суму, щоб учитися в Києві, чи погодитися на дешевший заклад, розташований в іншому місті. На нашу думку, це стане важливим чинником підтримки регіональних університетів, дозволить підняти їхню конкурентоздатність у боротьбі за студента з престижними вишами», - пояснив Михайло Винницький.

Гранти будуть видаватися лише на першу освіту. Проте реформою передбачено ситуації, коли люди зможуть отримати фінансову допомогу для отримання додаткової кваліфікації.

«Людина, яка відчуває, що їй потрібна додаткова освіта, може звернутися за допомогою до центру зайнятості. І якщо він вирішить, що це дійсно доцільно, то видасть ваучер на здобуття освіти за певною спеціальністю. З ним людина зможе звернутися до вишу, який надає таку освіту. А держава за ваучером перерахує гроші на навчання. Так само і центр зайнятості сам може запропонувати людині можливість здобути нову професію, яка допоможе успішніше шукати роботу», – підсумував він.

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