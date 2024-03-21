Україна та ЄС уклали угоду про боротьбу з шахрайством

Україна приєдналася до програми ЄС з протидії шахрайству задля захисту фінансових інтересів.

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Міністерство фінансів повідомляє про підписання угоди між Україною та Європейським Союзом, спрямованої на боротьбу з шахрайством. Міністр фінансів Сергій Марченко та єврокомісар з питань бюджету та адміністрування Йоганнес Ган підписали угоду. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно з угодою, Україна приєднується до програми ЄС з протидії шахрайству з метою захисту фінансових інтересів Європейського Союзу. Ця програма спрямована на підтримку боротьби з корупцією та шахрайством, які можуть негативно позначитися на бюджеті ЄС. Вона також передбачає покращення співпраці між адміністративними органами держав-членів ЄС та забезпечення належного виконання законодавства з митних та сільськогосподарських питань.

Ця угода передбачає ряд заходів, спрямованих на запобігання та боротьбу з шахрайством, покращення процесів звітування про можливі порушення щодо коштів ЄС, а також реалізацію інструментів оперативного обміну інформацією між Україною та ЄС у митних та сільськогосподарських справах.

«Із кожним днем Україна стає все ближчою до членства в ЄС. Приєднання до Програми щодо боротьби із шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення співпраці з Європейським Союзом, а також побудови надійних та прозорих відносин. Уряд України абсолютно відданий меті Програми та готовий посилювати співпрацю для запобігання будь-яких порушень, які шкодять фінансовим інтересам як ЄС, так і України», — зазначив Сергій Марченко.

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