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Украина и ЕС заключили соглашение о борьбе с мошенничеством

20:05, 21 марта 2024
Украина присоединилась к программе ЕС по противодействию мошенничеству для защиты финансовых интересов.
Украина и ЕС заключили соглашение о борьбе с мошенничеством
Источник фото: aa.com.tr
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Министерство финансов сообщает о подписании соглашения между Украиной и Европейским Союзом, направленного на борьбу с мошенничеством. Министр финансов Сергей Марченко и еврокомиссар по вопросам бюджета и администрирования Йоханнес Хан подписали соглашение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно договору, Украина присоединяется к программе ЕС по противодействию мошенничеству с целью защиты финансовых интересов Европейского Союза. Эта программа направлена на поддержку борьбы с коррупцией и мошенничеством, которые могут негативно сказаться на бюджете ЕС. Она также предусматривает улучшение сотрудничества между административными органами государств-членов ЕС и обеспечение надлежащего выполнения законодательства по таможенным и сельскохозяйственным вопросам.

Это соглашение предусматривает ряд мер, направленных на предотвращение и борьбу с мошенничеством, улучшение процессов отчетности о возможных нарушениях в отношении средств ЕС, а также реализацию инструментов оперативного обмена информацией между Украиной и ЕС в таможенных и сельскохозяйственных делах.

"С каждым днем Украина становится все ближе к членству в ЕС. Присоединение к Программе по борьбе с мошенничеством является еще одним важным шагом для укрепления сотрудничества с Европейским Союзом, а также построения надежных и прозрачных отношений. Правительство Украины абсолютно привержено цели Программы и готово усиливать сотрудничество для предотвращения любых нарушений, которые вредят финансовым интересам как ЕС, так и Украины", - отметил Сергей Марченко.

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