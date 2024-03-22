На Днепропетровщине водитель авто наехал на полицейского, врезавшись в блокпост: фото

Водитель врезался в блокпост: во время аварии пострадал полицейский, а сам автомобиль загорелся.

В Днепропетровской области в Каменском районе 21 марта водитель авто врезался в блокпост. Во время аварии пострадал полицейский, а сам автомобиль загорелся. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Так, к спасателям поступило сообщение о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автодороге М-30 «Знаменка-Луганск-Изварино», горит легковой автомобиль.

«Водитель легковушки Lexus RX 300 совершил наезд на бетонный блок. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся. Огонь охватил моторный отсек и быстро распространялся на салон транспортного средства», - говорится в сообщении.

Как отметили спасатели, в результате ДТП пострадали два человека.

«Водитель транспортного средства и сотрудник Национальной полиции, на которого был совершен наезд», - констатировали в ГСЧС.

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