Не каждое нарушение норм судейской этики влечет за собой привлечение судьи к дисциплинарной ответственности – Совет правосудия

Нарушения правил этического поведения не могут сами по себе применяться как основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

В Высшем совете правосудия рассказали, может ли нарушение норм судейской этики обязательно повлечь за собой привлечение судьи к дисциплинарной ответственности.

Как отметила секретарь Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия Инна Плахтий, нарушения правил этического поведения, установленных Кодексом судейской этики, не могут сами по себе применяться как основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности и определять степень их вины.

В то же время, как сообщила Инна Плахтий, часть оснований для дисциплинарной ответственности судьи напрямую связана с нормами Кодекса судейской этики.

Вместе с тем докладчик отметила, что нарушение некоторых этических стандартов хоть и является дисциплинарным правонарушением, но все же это не позволяет приравнивать любое нарушение этических или моральных стандартов к дисциплинарному правонарушению.

Инна Плахтий рассказала, что открытое определение правонарушения противоречит стандартам Совета Европы, изложенным в Заключении КРЕС № 3, которое требует, чтобы правонарушения и взыскания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности были определены в конкретных сроках (насколько это возможно).

КРЕС даже рекомендовал переформулировать соответствующие нормы статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», чтобы избежать использования общих этических стандартов в качестве основания для дисциплинарных взысканий и обеспечить ранжирование уровней санкций при совершении незначительных неэтических действий, поскольку в противном случае может нарушаться принцип пропорций.

Автор: Вячеслав Хрипун

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