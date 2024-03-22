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  1. В Украине

Имеет ли право на дополнительный отпуск замужем женщина с ребенком, мужчину которой с прошлого года считают пропавшим без вести

07:19, 22 марта 2024
Такая женщина имеет право на дополнительный отпуск как работник, имеющий детей.
Имеет ли право на дополнительный отпуск замужем женщина с ребенком, мужчину которой с прошлого года считают пропавшим без вести
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, имеет ли право на дополнительный отпуск замужняя женщина с ребенком, мужа которой с прошлого года считают пропавшим без вести.

К специалистам обратились с вопросом: «У замужней женщины есть один ребенок, муж с прошлого года считается пропавшим без вести. Имеет ли право такая женщина на дополнительный отпуск (работникам, имеющим детей)?»

Ответ Гоструда: Да, имеет.

Согласно Закону Украины «Об отпусках» одинокой матери, отцу ребенка, воспитывающего их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней.

Одинокая мать это мать, в актовой записи о рождении ребенка которой сведения о муже как отце ребенка внесены в установленном порядке по его указанию; мать ребенка, отец которого умер, в соответствии с решением суда лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим, если этот ребенок не был усыновлен другим мужчиной.

Следовательно, такая женщина имеет право на дополнительный отпуск как работник, имеющий детей.

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