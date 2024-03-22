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  1. В Україні

Чи має право на додаткову відпустку заміжня жінка з дитиною, чоловіка якої з минулого року вважають зниклим безвісти

07:19, 22 березня 2024
Така жінка має право на додаткову відпустку, як працівник, що має дітей.
Чи має право на додаткову відпустку заміжня жінка з дитиною, чоловіка якої з минулого року вважають зниклим безвісти
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи має право на додаткову відпустку заміжня жінка з дитиною, чоловіка якої з минулого року вважають зниклим безвісти.

До фахівців звернулися із питанням: «У жінки, яка заміжня, є одна дитина, чоловік з минулого року вважається зниклим безвісті. Чи має право така жінка на додаткову відпустку (працівникам, які мають дітей)?»

Відповідь Держпраці: Так, має.

Відповідно до Закону України «Про відпустки» одинокій матері, батьку дитини, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів.

Одинока мати це мати, у актовому записі про народження дитини якої відомості про чоловіка як батька дитини внесені в установленому порядку за її вказівкою; мати дитини, батько якої помер, відповідно до рішення суду позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, якщо ця дитина не була усиновлена іншим чоловіком.

Отже, така жінка має право на додаткову відпустку, як працівник, що має дітей.

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