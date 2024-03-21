Незрячі зможуть бачити: компанія Ілона Маска Neuralink розробляє мозковий імплант

Ілон Маск анонсував розробку мозкового імпланту для сліпих від Neuralink.

Джерело фото: Pixabay

Мільярдер Ілон Маск повідомив, що його компанія Neuralink розробляє мозковий імплант, який може допомогти сліпим людям бачити. Він також розповів, що наступним проектом після нейрочипа, який дозволяє керувати гаджетами за допомогою думок, стане Blindsight.

За словами Маска, Blindsight вже успішно тестується на мавпах.

«Спочатку роздільна здатність буде низькою, як у ранній графіці Nintendo, але в кінцевому підсумку може перевищити нормальний людський зір. Навіть якщо хтось ніколи не бачив, був народжений сліпим, ми віримо в те, що зможемо відновити зір», – розповів Маск в мережі X.

Бізнесмен також підкреслив, що жодна мавпа не постраждала і не загинула під час експериментів з пристроями Neuralink.

Раніше компанія Ілона Маска Neuralink показала, як її пацієнт зміг переміщувати курсор силою думки.

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