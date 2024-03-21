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Верховна Рада прийняла закон про повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків

Також внесені зміни до закону про військовий обов’язок і військову службу, якими виключено норми про обмежену придатність.

Не кожне порушення норм суддівської етики має наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності – ВРП

Порушення правил етичної поведінки не можуть самі по собі застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

НАЗК складатиме протоколи щодо порушення правил доброчесного лобіювання – кого вважатимуть за лобістів

Поки незрозуміло, кого будуть вважати лобістом – адже громадські організації, політичні партії, організації, які виконують проекти за кошти іноземних донорів та інші не входять у сфері дії закону.

Чи заборонять в Україні Telegram – нардеп Микола Княжицький внесе законопроект про його регулювання до Ради

Як зазначив ініціатор законопроекту – народний депутат Микола Княжицький, Telegram – «це російська мережа, з якої українці дізнаються новини».

Верховний Суд пояснив, які судові експерти можуть залучатися до проведення судових експертиз

За яких умов до судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ – позиція Верховного Суду.

  1. У світі

Незрячі зможуть бачити: компанія Ілона Маска Neuralink розробляє мозковий імплант

17:37, 21 березня 2024
Ілон Маск анонсував розробку мозкового імпланту для сліпих від Neuralink.
Незрячі зможуть бачити: компанія Ілона Маска Neuralink розробляє мозковий імплант
Джерело фото: Pixabay
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Мільярдер Ілон Маск повідомив, що його компанія Neuralink розробляє мозковий імплант, який може допомогти сліпим людям бачити. Він також розповів, що наступним проектом після нейрочипа, який дозволяє керувати гаджетами за допомогою думок, стане Blindsight.

За словами Маска, Blindsight вже успішно тестується на мавпах.

«Спочатку роздільна здатність буде низькою, як у ранній графіці Nintendo, але в кінцевому підсумку може перевищити нормальний людський зір. Навіть якщо хтось ніколи не бачив, був народжений сліпим, ми віримо в те, що зможемо відновити зір», – розповів Маск в мережі X.

Бізнесмен також підкреслив, що жодна мавпа не постраждала і не загинула під час експериментів з пристроями Neuralink.

Раніше компанія Ілона Маска Neuralink показала, як її пацієнт зміг переміщувати курсор силою думки.

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