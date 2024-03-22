Пенсіонерам відповіли, скільки часу може тривати сеанс відеоідентифікації

Орієнтовно це 20 хвилин.

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Тривалість сеансу відеоідентифікації пенсіонера має бути достатньою для встановлення особи одержувача пенсійної виплати. Про це повідомляють у ПФУ та зазнчають, що орієнтовно це – 20 хвилин.

Водночас за потреби уповноважений працівник, який проводить ідентифікацію особи, може поставити додаткові (у тому числі непрямі) запитання на знання власних ідентифікаційних даних пенсіонера. При цьому тривалість проведення відеоідентифікації може бути продовжена.

Раніше ми писали, що Міністерство соціальної політики України нагадало, що до 31 березня усі пенсіонери-переселенці, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, мають пройти ідентифікацію.

Як її пройти — інструкція.

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