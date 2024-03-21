В Укрзалізниці пояснили, нащо стукають по колесам вагонів поїзда

Хто та чому стукає по колесам вагонів поїзда.

Джерело фото: УЗ

Мабуть, більшість задавалася питанням, хто та чому стукає по колесам вагонів поїзда. В Укрзалізниці вирішили привідкрити таємничу завісу та розповіли для чого це.

Так, кожен раз, коли поїзд зупиняється на певній станції, оглядачі вагонів візуально перевіряють стан ходової частини вагону (колеса, букси, кріплення) та простукують колісні пари і кріплення. Якщо при ударі по деталям ходової частини залізничник чує дзвінкий звук – то все гаразд.

Натомість глухий звук свідчить про наявність проблеми – десь є тріщинка, скол, інший дефект. Стукаючи по коробці з підшипниками (та сама букса), працівник визначає наявність змазки, чи в достатній вона кількості або й зовсім витекла.

Якщо оглядачі виявляють дефекти, тоді вагон відправляється на ремонт.

Як ми писали, Укрзалізниця оновила постіль у потягах – як вона виглядає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.