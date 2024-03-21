В Укрзализныце объяснили, зачем стучат по колесам вагонов поезда.

Источник фото: УЗ

Пожалуй, большинство задавалось вопросом, кто и почему стучит по колесам вагонов поезда. В Укрзализныце решили приоткрыть таинственный занавес и рассказали для чего это.

Так, каждый раз, когда поезд останавливается на определенной станции, обозреватели вагонов визуально проверяют состояние ходовой части вагона (колеса, буксы, крепежи) и простукивают колесные пары и крепления. Если при ударе по деталям ходовой части железнодорожник слышит звонкий звук – то все хорошо.

Вместо этого глухой звук свидетельствует о наличии проблемы – где-то есть трещинка, скол, другой дефект. Стуча по коробке с подшипниками (та же букса), работник определяет наличие смазки, в достаточном ли она количестве или вовсе вытекла.

Если обозреватели обнаруживают дефекты, вагон отправляется на ремонт.

Как мы писали, Укрзализныця обновила постель в поездах – как она выглядит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.