Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
КСУ признал неконституционным лишение права на получение пенсии без ограничения максимального размера пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Конституционный Суд Украины принял Решение по делу Василия Атаманчука, которого лишили права на получение пенсии без ограничения ее максимального размера, что составляло вмешательство в право собственности, и повлекло за собой возникновение у субъекта права на конституционную жалобу ощущения краха правомерных надежд.

Верховная Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных мужчин

Также внесены изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, которыми исключены нормы об ограниченной пригодности.

Не каждое нарушение норм судейской этики влечет за собой привлечение судьи к дисциплинарной ответственности – Совет правосудия

Нарушения правил этического поведения не могут сами по себе применяться как основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

НАПК будет составлять протоколы о нарушении правил добропорядочного лоббирования – кого будут считать лоббистами

Пока неясно, кого будут считать лоббистом – ведь общественные организации, политические партии, организации, выполняющие проекты за счет иностранных доноров и другие, не входят в сферу действия закона.

Запретят ли в Украине Telegram – нардеп Николай Княжицкий внесет законопроект о его регулировании в Раду

Как отметил инициатор законопроекта – народный депутат Николай Княжицкий, Telegram – «это российская сеть, из которой украинцы узнают новости».

  1. В Украине

На Тернопольщине мужчина, похищая велосипед, сломал ногу

00:05, 22 марта 2024
По информации полиции, мужчина, когда перелезал забор, травмировал ногу, однако почувствовал это не сразу из-за алкоголя.
На Тернопольщине мужчина, похищая велосипед, сломал ногу
Источник фото: tp.npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В отделе коммуникации полиции Тернопольской области рассказали, что в полицию с заявлением о краже велосипеда обратился местный житель, который сообщил, что из лестничной клетки неизвестные украли велосипед.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили личность подозреваемого. Мужчина рассказал, что в ночь кражи, около полуночи, он не имел чем добраться, поэтому решил поискать по подъездам средство для передвижения.

Территория дома, куда он решил заглянуть, была ограждена высоким забором и мужчина, когда перелезал, травмировал ногу, однако почувствовал это не сразу из-за алкоголя. 

В полиции пишут, что, уже управляя двухколесником транспортом, он почувствовал резкую боль и поехал в травмпункт. Медики констатировали перелом пятки, оказали помощь и отпустили домой, а через несколько часов к нему пришли правоохранители.

Мужчина в краже сознался. Ему инкриминируют часть 4 статьи 185 УКУ. Продолжается следствие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Червинська
    Марина Червинська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Катерина Коваль
    Катерина Коваль
    голова конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі
  • Тетяна Верхогляд
    Тетяна Верхогляд
    суддя Центрального апеляційного господарського суду