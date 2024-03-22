На Тернопольщине мужчина, похищая велосипед, сломал ногу

По информации полиции, мужчина, когда перелезал забор, травмировал ногу, однако почувствовал это не сразу из-за алкоголя.

Источник фото: tp.npu.gov.ua

В отделе коммуникации полиции Тернопольской области рассказали, что в полицию с заявлением о краже велосипеда обратился местный житель, который сообщил, что из лестничной клетки неизвестные украли велосипед.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили личность подозреваемого. Мужчина рассказал, что в ночь кражи, около полуночи, он не имел чем добраться, поэтому решил поискать по подъездам средство для передвижения.

Территория дома, куда он решил заглянуть, была ограждена высоким забором и мужчина, когда перелезал, травмировал ногу, однако почувствовал это не сразу из-за алкоголя.

В полиции пишут, что, уже управляя двухколесником транспортом, он почувствовал резкую боль и поехал в травмпункт. Медики констатировали перелом пятки, оказали помощь и отпустили домой, а через несколько часов к нему пришли правоохранители.

Мужчина в краже сознался. Ему инкриминируют часть 4 статьи 185 УКУ. Продолжается следствие.

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