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На Тернопільщині чоловік, викрадаючи велосипед, зламав ногу

00:05, 22 березня 2024
За інформацією поліції, чоловік, коли перелізав паркан, травмував ногу, проте відчув це не одразу через алкоголь.
На Тернопільщині чоловік, викрадаючи велосипед, зламав ногу
Джерело фото: tp.npu.gov.ua
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У відділі комунікації поліції Тернопільської області розповіли, що поліції із заявою про крадіжку велосипеда звернувся місцевий житель який повідомив, що зі сходової клітки невідомі викрали велосипед.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу підозрюваного. Чоловік розповів, що у ніч крадіжки, близько опівночі, він не мав чим добратися, тому вирішив пошукати по під'їздах засіб для пересування.

Територія будинку, куди він вирішив заглянути, була огороджена високим парканом і чоловік, коли перелізав, травмував ногу, проте відчув це не одразу через алкоголь. 

У поліції пишуть, що, уже керуючи двоколісником транспортом, він відчув різкий біль та поїхав до травмпункту. Медики констатували перелом п'ятки, надали допомогу та відпустили додому, а за кілька годин до нього прийшли правоохоронці.

Чоловік у крадіжці зізнався. Йому інкримінують частину 4 статті 185 ККУ. Триває слідство.

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