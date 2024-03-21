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Верховна Рада прийняла закон про повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків

Також внесені зміни до закону про військовий обов’язок і військову службу, якими виключено норми про обмежену придатність.

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Чи заборонять в Україні Telegram – нардеп Микола Княжицький внесе законопроект про його регулювання до Ради

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Верховний Суд пояснив, які судові експерти можуть залучатися до проведення судових експертиз

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  1. В Україні

Судові справи про обмеження чи поновлення цивільної дієздатності розглядаються лише з адвокатом, — нагадування

18:02, 21 березня 2024
Якщо людина самостійно не звернулася до адвоката, його може залучити суд.
Судові справи про обмеження чи поновлення цивільної дієздатності розглядаються лише з адвокатом, — нагадування
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Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги нагадав, що судові справи про обмеження чи поновлення цивільної дієздатності розглядаються лише з адвокатом.

Зазначається, що у зв’язку з законодавчими змінами, які відбулися в серпні 2023 року, судові справи про обмеження чи поновлення цивільної дієздатності тепер розглядаються лише за участі адвоката. Адже переважно ця категорія людей не може залучити адвоката самостійно.

Так, якщо людина самостійно не звернулася до адвоката, його може залучити суд. Рішення суду негайно, але не пізніше двох робочих днів, надходить до центру з надання безоплатної правничої допомоги, який призначає адвоката людині.

Послуги призначеного адвоката оплачує держава.

У системі БПД зазначають, що відколи зміни до законодавства набули чинності, кількість таких доручень, виданих адвокатам, що надають безоплатну правничу допомогу, значно зросла. Якщо у 2022 році було 23 доручення, то у 2023 – вже 2 108. Більше того, якщо у липні 2023-го, до законодавчих змін, їх було 6, то у серпні – 177, а в листопаді – 528.

Раніше ми писали, що в Україні спрощується процедура підтвердження повноважень адвоката як представника сторони у виконавчому провадженні.

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