У Дніпрі запрацював третій в Україні центр рекрутингу української армії

Розпочав роботу один із найбільших у державі центр рекрутингу.

Джерело фото: Міноборони

У Дніпрі розпочав роботу третій в Україні і один з найбільших у державі центр рекрутингу української армії. Відкриття відбулося 20 березня, повдомили у Міноборони.

Як зазначила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова, там всі охочі зможуть отримати відповіді, як долучитися до захисту держави.

«Це місце для патріотів, які прагнуть наблизити перемогу, але не знають, чим можуть бути корисні у війську», - відмітила вона.

Раніше ми писали, що перший рекрутинговий центр до армії запрацював у Львові.

У Запоріжжі відкрили другий рекрутинговий центр.

Додамо, що Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил.

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