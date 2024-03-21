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Порушення правил етичної поведінки не можуть самі по собі застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

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Чи заборонять в Україні Telegram – нардеп Микола Княжицький внесе законопроект про його регулювання до Ради

Як зазначив ініціатор законопроекту – народний депутат Микола Княжицький, Telegram – «це російська мережа, з якої українці дізнаються новини».

  1. В Україні

У Дніпрі запрацював третій в Україні центр рекрутингу української армії

21:38, 21 березня 2024
Розпочав роботу один із найбільших у державі центр рекрутингу.
У Дніпрі запрацював третій в Україні центр рекрутингу української армії
Джерело фото: Міноборони
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У Дніпрі розпочав роботу третій в Україні і один з найбільших у державі центр рекрутингу української армії. Відкриття відбулося 20 березня, повдомили у Міноборони. 

Як зазначила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова, там всі охочі зможуть отримати відповіді, як долучитися до захисту держави.

«Це місце для патріотів, які прагнуть наблизити перемогу, але не знають, чим можуть бути корисні у війську», - відмітила вона.

Раніше ми писали, що перший рекрутинговий центр до армії запрацював у Львові.

У Запоріжжі відкрили другий рекрутинговий центр.

Додамо, що Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил.

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