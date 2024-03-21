В Днепре заработал третий в Украине центр рекрутинга украинской армии

Начал работу один из самых больших в государстве центр рекрутинга.

Источник фото: Минобороны

В Днепре начал работу третий в Украине и один из самых больших в государстве центр рекрутинга украинской армии. Открытие состоялось 20 марта, сообщили в Минобороны.

Как отметила заместительница Министра обороны Украины Наталья Калмыкова, там все желающие смогут получить ответы, как приобщиться к защите государства.

«Это место для патриотов, стремящихся приблизить победу, но не знающих, чем могут быть полезны в армии», - отметила она.

Раньше мы писали, что первый рекрутинговый центр в армию заработал во Львове.

В Запорожье открыли второй рекрутинговый центр.

Добавим, что Министерство обороны Украины сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных Сил.

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