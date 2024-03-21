Кадровый учет у работодателей из районов активных боевых действий: что нужно знать

Организацию кадрового делопроизводства и архивного хранения кадровых документов в районах активных боевых действий работодатель определяет самостоятельно.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда сообщает, что в период военного положения работодатель самостоятельно определяет порядок работы кадровой службы.

Там напомнили, что нормы ст. 7 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», которая предусматривает, что порядок организации кадрового делопроизводства и архивного хранения кадровых документов в районах активных боевых действий работодатель определяет самостоятельно, при обеспечении ведения достоверного учета выполняемой работником работы и учета расходов на оплату труды.

Отмечается, что учитывая это, следует утвердить локальный нормативно-правовой акт, который бы нормалировал ведение делопроизводства в условиях военного положения.

В нем следует указать, какие документы вести обязательно, а ведение которых на период действия военного положения приостанавливается, а также определить порядок коммуникации работодателя с работником по обмену документами.

Также инспекторы обратили внимание на соблюдение законодательства о труде несовершеннолетних, недопущение мобинга и дискриминации работников с инвалидностью и ВИЧ/СПИДом, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях и необходимость психосоциальной поддержки на рабочих местах.

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