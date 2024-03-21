Кадровий облік у роботодавців з районів активних бойових дій: що слід знати

Організацію кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у районах активних бойових дій роботодавець визначає самостійно.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці повідомляє, що у період воєнного стану роботодавець самостійно визначає порядок роботи кадрової служби.

Там нагадали, що норми ст. 7 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», яка передбачає, що порядок організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у районах активних бойових дій роботодавець визначає самостійно, за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці.

Зазначається, що з огляду на це варто затвердити локальний нормативно-правовий акт, який би унормовував ведення діловодства в умовах воєнного стану.

У ньому слід вказати, які документи вести обов’язково, а ведення яких на період дії воєнного стану призупиняється, а ще визначити порядок комунікації роботодавця з працівником стосовно обміну документами.

Також інспектори звернули увагу на дотримання законодавства щодо праці неповнолітніх, недопущення мобінгу й дискримінації працівників із інвалідністю та ВІЛ/СНІД, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах і необхідність психосоціальної підтримки на робочих місцях.

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