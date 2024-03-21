Судебные дела об ограничении или возобновлении гражданской дееспособности рассматриваются только с адвокатом, — напоминание

Если человек самостоятельно не обратился к адвокату, его может привлечь суд.

Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи напомнил, что судебные дела об ограничении или возобновлении гражданской дееспособности рассматриваются только с адвокатом.

В связи с произошедшими в августе 2023 года законодательными изменениями, судебные дела об ограничении или возобновлении гражданской дееспособности теперь рассматриваются только при участии адвоката. Ведь в основном эта категория людей не может привлечь адвоката самостоятельно.

Так, если человек самостоятельно не обратился к адвокату, его может привлечь суд. Решение суда немедленно, но не позднее двух рабочих дней, поступает в центр по оказанию бесплатной юридической помощи, который назначает адвоката человеку.

Услуги назначенного адвоката оплачивается государством.

В системе БПД отмечают, что с тех пор, как изменения в законодательство вступили в силу, количество таких поручений, выданных адвокатам, оказывающим безвозмездную юридическую помощь, значительно возросло. Если в 2022 году было 23 поручения, то в 2023 – уже 2108. Более того, если в июле 2023-го, до законодательных изменений, их было 6, то в августе – 177, а в ноябре – 528.

Ранее мы писали, что в Украине упрощается процедура подтверждения полномочий адвоката как представителя в исполнительном производстве.

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