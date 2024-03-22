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Пенсионерам ответили, сколько времени может занять сеанс видеоидентификации

07:00, 22 марта 2024
Ориентировочно это 20 минут.
Пенсионерам ответили, сколько времени может занять сеанс видеоидентификации
Источник фото: Andreea Popa / Unsplash
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Продолжительность сеанса видеоидентификации пенсионера должна быть достаточной для установления личности получателя пенсионной выплаты. Об этом сообщают в ПФУ и отмечают, что ориентировочно это – 20 минут.

В то же время при необходимости уполномоченный работник, проводящий идентификацию личности, может задать дополнительные (в том числе косвенные) вопросы на знание собственных идентификационных данных пенсионера. При этом продолжительность проведения видеоидентификации может быть продлена.

Ранее мы писали, что Министерство социальной политики Украины напомнило, что до 31 марта все пенсионеры-переселенцы, ставшие ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию.

Как ее пройти — инструкция.

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