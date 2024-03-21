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  1. В мире

Незрячие смогут видеть: компания Илона Маска Neuralink разрабатывает мозговой имплант

17:37, 21 марта 2024
Илон Маск анонсировал разработку мозгового импланта для слепых от Neuralink.
Незрячие смогут видеть: компания Илона Маска Neuralink разрабатывает мозговой имплант
Источник фото: Pixabay
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Миллиардер Илон Маск сообщил, что его компания Neuralink разрабатывает мозговой имплант, который может помочь слепым людям видеть. Он также рассказал, что следующим проектом после нейрочипа, который позволяет управлять гаджетами с помощью мыслей, станет Blindsight.

По словам Маска, Blindsight уже успешно тестируется на обезьянах.

"Сначала разрешение будет низким, как в ранней графике Nintendo, но в конечном итоге может превысить нормальное человеческое зрение. Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение", - рассказал Маск в сети X.

Бизнесмен также подчеркнул, что ни одна обезьяна не пострадала и не погибла во время экспериментов с устройствами Neuralink.

Ранее компания Илона Маска Neuralink показала, как ее пациент смог перемещать курсор силой мысли.

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