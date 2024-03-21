Незрячие смогут видеть: компания Илона Маска Neuralink разрабатывает мозговой имплант

Миллиардер Илон Маск сообщил, что его компания Neuralink разрабатывает мозговой имплант, который может помочь слепым людям видеть. Он также рассказал, что следующим проектом после нейрочипа, который позволяет управлять гаджетами с помощью мыслей, станет Blindsight.
По словам Маска, Blindsight уже успешно тестируется на обезьянах.
"Сначала разрешение будет низким, как в ранней графике Nintendo, но в конечном итоге может превысить нормальное человеческое зрение. Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение", - рассказал Маск в сети X.
Бизнесмен также подчеркнул, что ни одна обезьяна не пострадала и не погибла во время экспериментов с устройствами Neuralink.
Ранее компания Илона Маска Neuralink показала, как ее пациент смог перемещать курсор силой мысли.
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