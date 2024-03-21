Не кожне порушення норм суддівської етики має наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності – ВРП

Порушення правил етичної поведінки не можуть самі по собі застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

У Вищій раді правосуддя розповіли, чи може порушення норм суддівської етики обов’язково мати наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Як зазначила секретар Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Інна Плахтій, порушення правил етичної поведінки, встановлених Кодексом суддівської етики, не можуть самі по собі застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та визначати ступінь їх вини.

Водночас, як повідомила Інна Плахтій, частина підстав для дисциплінарної відповідальності судді безпосередньо пов’язана з нормами Кодексу суддівської етики.

Разом з тим, доповідач вказала, що порушення деяких етичних стандартів хоч і є дисциплінарним правопорушенням, але все ж це не дає змогу прирівнювати будь-яке порушення етичних або моральних стандартів до дисциплінарного правопорушення.

Інна Плахтій розповіла, що відкрите визначення правопорушення суперечить стандартам Ради Європи, викладеним у Висновку КРЄС № 3, який вимагає, щоб правопорушення та стягнення для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності були визначені у конкретних термінах (наскільки це можливо).

КРЄС навіть рекомендувала переформулювати відповідні норми статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», щоб уникнути використання загальних етичних стандартів як підстави для дисциплінарних стягнень і забезпечити ранжування рівнів санкцій під час вчинення незначних неетичних дій, оскільки в іншому випадку може порушуватися принцип пропорційності.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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