Гранты на обучение: в Минобразования объяснили, кто из студентов может их получить

Гранты смогут получить студенты, которые не будут учиться по государственному заказу.

В рамках реформы высшего образования Украины предусматривается внедрение системы государственных грантов на образование, полностью или частично покрывающих стоимость обучения. Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью «Апострофу» рассказал, как студенты могут получить гранты.

Так, их смогут получить студенты, которые не будут учиться по государственному заказу.

«Сейчас около 40% студентов учатся по государственному заказу на средства государства, а 60% - по контракту и полностью платят стоимость обучения. Мы ставим перед собой задачу перевернуть это соотношение. Доступ к государственному финансированию получат не менее 60% студентов», – рассказал он.

Размер конкретного гранта будет зависеть от результатов НМТ, соответственно, что высшие баллы получит абитуриент, тем больше сумма его будущего гранта. Планируется, что размеры грантов будут составлять от 15 до 50 тысяч гривен на каждый год обучения. Для разных специальностей будут внедрены коэффициенты.

«Допустим, абитуриент получил 165 баллов. Если он решит учиться по гуманитарной специальности, то грант на обучение составит 25 тысяч гривен. Если же на инженера или ветеринара, где обучение дороже, то уже 35 тысяч гривен», – пояснил замминистра образования и науки.

При этом подобных коэффициентов не будет для самих вузов несмотря на то, что в некоторых из них, в частности столичных, обучение по той же специальности может быть значительно дороже, чем в других заведениях.

Получив грант на определенную сумму, абитуриент может обнаружить, что он покрывает 80% стоимости контракта в одном заведении и 50% в другом. И тогда он будет решать, может ли он доплатить большую сумму, чтобы учиться в Киеве, или согласиться на более дешевое заведение, расположенное в другом городе. По нашему мнению, это станет важным фактором поддержки региональных университетов, позволит поднять их конкурентоспособность в борьбе за студента с престижными вузами», – пояснил Винницкий.

Гранты будут выдаваться только на первое образование. Однако реформой предусмотрена ситуация, когда люди смогут получить финансовую помощь для получения дополнительной квалификации.

«Человек, который чувствует, что ему нужно дополнительное образование, может обратиться за помощью в центр занятости. И если он решит, что это действительно целесообразно, то выдаст ваучер на образование по определенной специальности. С ним человек сможет обратиться в вуз, предоставляющий такое образование. А государство по ваучеру перечислит деньги на обучение. Так же и центр занятости сам может предложить человеку возможность получить новую профессию, которая поможет успешнее искать работу», – подытожил он.

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