путін заявив, що Україна нібито готувалася прийняти стрільців, які скоїли теракт у «Крокус Сіті Хол»

За словами російського диктатора, Україна нібито «готувала вікно» аби прийняти терористів.

Фото: espreso.tv

Російський диктатор володимир путін вийшов зі зверненням до громадян рф щодо теракту, який стався у Підмосков'ї увечері 22 березня.

Під час звернення він оголосив 24 березня днем загальнонаціональної жалоби в росії.

Диктатор також заявив, що нібито «українська сторона підготувала вікно» для того, щоб нападники могли втекти з території росії. Однак, за словами путіна, усіх чотирьох виконавців теракту затримано.

Також путін пообіцяв встановити усіх замовників теракту, які «понесуть справедливе покарання».

Нагадаємо, у МЗС України раніше категорично відкинули усі звинувачення, які почали лунати від російських офіційних осіб, у начебто «причетності» України. Ці тези також заперечив радник глави Офісу Президента та представник ГУР.

Також раніше повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.