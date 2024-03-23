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Кто из кандидатов на должности судей Конституционного Суда признан добропорядочным: решение Совещательной группы экспертов

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  1. Общество

Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится три дня

17:13, 23 марта 2024
Магнитная буря, которая продлится три дня, может повлиять на самочувствие людей.
Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится три дня
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В субботу, 23 марта, Землю накрыла мощнейшая магнитная буря.

Как сообщил ресурс Meteoagent, магнитная буря будет длится три дня. Сегодня ее К-индекс достигнет отметки 6 – высокой силы. 24 марта ее показатель будет 4, а 25 марта – 5.

Под влиянием этой бури возможны такие симптомы как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических болезней.

Напомним, что магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • желательно иметь спокойный и стабильный сон;
  • принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пейте больше воды.

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