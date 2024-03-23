Землю накрила потужна магнітна буря, яка триватиме три дні

У суботу, 23 березня, Землю накрила дуже потужна магнітна буря.
Як повідомив ресурс Meteoagent, магнітна буря триватиме три дні. Сьогодні її К-індекс досягне позначки 6 - високої сили. 24 березня її показник буде 4, а 25 березня – 5.
Під впливом цієї бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб.
Нагадаємо, що магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем.
У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.
Як уберегтися від ударів:
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
- бажано мати спокійний та стабільний сон;
- приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
- пийте більше води.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.