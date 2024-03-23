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На одну з посад суддів КСУ по квоті З’їзду суддів буде новий конкурс - Дорадча група експертів

Доброчесних кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів вистачило тільки на одну вакансію.

План Ukraine Facility передбачає створення Вищого адміністративного суду та прийняття закону про перевірку декларацій доброчесності суддів

Будуть переглянуті декларації доброчесності суддів та процес їх перевірки, а до перевірки кандидатів у судді залучать Громадську раду доброчесності – що передбачає План Ukraine Facility для отримання коштів від ЄС.

Верховний Суд пояснив, в яких випадках має місце склад злочину щодо неналежного виконання професійних обов’язків лікарем

У разі, коли тяжкі наслідки для хворого не пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням медичним працівником своїх професійних обов’язків, а настали внаслідок інших обставин, відповідальність за ст. 140 КК виключається.

Кого з кандидатів на посади суддів Конституційного Суду визнано доброчесними: рішення Дорадчої групи експертів

Наступний етап - письмове оцінювання на визначення рівня компетентності у сфері права, відбудеться 5 квітня.

На базі Реєстру «Оберіг» запровадять електронний військовий квиток – Міноборони працює над ним разом з проектом ЄС

Міноборони разом партнерами працює над створенням Електронного військового квитка, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку і чи придатний до служби.

  1. Суспільство

Землю накрила потужна магнітна буря, яка триватиме три дні

17:13, 23 березня 2024
Магнітна буря, яка триватиме три дні, може вплинути на самопочуття людей.
Землю накрила потужна магнітна буря, яка триватиме три дні
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У суботу, 23 березня, Землю накрила дуже потужна магнітна буря.

Як повідомив ресурс Meteoagent, магнітна буря триватиме три дні. Сьогодні її К-індекс досягне позначки 6 - високої сили. 24 березня її показник буде 4, а 25 березня – 5.

Під впливом цієї бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб.

Нагадаємо, що магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
  • бажано мати спокійний та стабільний сон;
  • приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
  • пийте більше води.

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