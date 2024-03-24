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  1. В Україні

На Одещині викрили експрацівника поштового відділення у привласненні 62 тисячі гривень довірливих клієнтів

07:54, 24 березня 2024
Поліцейські в Одеській області розкрили випадок привласнення та розтрати чужого майна експрацівником поштового відділення.
На Одещині викрили експрацівника поштового відділення у привласненні 62 тисячі гривень довірливих клієнтів
Джерело фото: vikka.ua
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Колишнього оператора одного з поштових відділень у Білгороді-Дністровському районі підозрюють у привласненні та розтраті чужого майна. За даними поліції Одеського області, чоловік, використовуючи довіру клієнтів, витягував їхні кошти для власних потреб.

За даними слідства, чоловік не вносив отримані гроші в касу, а замість цього привласнював їх для себе. За майже два тижні він забрав понад 62 тисячі гривень, які призначались для оплати послуг з доставки товарів.

Наприкінці розслідування поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Згідно з цим статутом, за привласнення та розтрату чужого майна у військовий період, фігурант може бути позбавлений волі на строк від 5 до 8 років. Також йому може бути позбавлено права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Наразі підозрюваний перебуває під домашнім арештом під час слідства.

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