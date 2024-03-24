В Одесской области разоблачили экс-работника почтового отделения в присвоении 62 тысячи гривен доверчивых клиентов

Полицейские в Одесской области раскрыли случай присвоения и растраты чужого имущества экс-работником почтового отделения.

Источник фото: vikka.ua

Бывшего оператора одного из почтовых отделений в Белгороде-Днестровском районе подозревают в присвоении и растрате чужого имущества. По данным полиции Одесского области, мужчина, используя доверие клиентов, вытягивал их средства для собственных нужд.

По данным следствия, мужчина не вносил полученные деньги в кассу, а вместо этого присваивал их для себя. За почти две недели он забрал более 62 тысяч гривен, которые предназначались для оплаты услуг по доставке товаров.

В конце расследования полицейские сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Согласно этому уставу, за присвоение и растрату чужого имущества в военный период, фигурант может быть лишен свободы на срок от 5 до 8 лет. Также он может быть лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом во время следствия.

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