На Харківщині можливі відключення світла за графіками: жителів просять підготуватися

Жителів Харківської області також закликали знизити навантаження на енергомережу.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові та області можуть ввести відключення світла за графіками для стабілізації ситуації у регіоні. Відеозвернення він оприлюднив у соцмережах.

Він зазначив, що руйнування внаслідок ворожої атаки 22 березня дуже серйозні. У деяких частинах Харкова повернули світло, але роботи тривають. Незабаром планується вийти на пік потужностей.

«Варто завчасно підготуватись до можливого повторного зникнення світла: заряджені павербанки, необхідні для вас запаси питної та технічної води, їжі», - попередив Синєгубов.

Енергетики закликають жителів Харківської області знизити навантаження на енергомережу.

«Можливі й тимчасові планові відключення з технічних причин, щоб приєднати якомога більше споживачів», - підкреслив голова Харківської ОВА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.