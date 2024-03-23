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  1. В Україні

На Харківщині можливі відключення світла за графіками: жителів просять підготуватися

15:25, 23 березня 2024
Жителів Харківської області також закликали знизити навантаження на енергомережу.
На Харківщині можливі відключення світла за графіками: жителів просять підготуватися
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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові та області можуть ввести відключення світла за графіками для стабілізації ситуації у регіоні. Відеозвернення він оприлюднив у соцмережах.

Він зазначив, що руйнування внаслідок ворожої атаки 22 березня дуже серйозні. У деяких частинах Харкова повернули світло, але роботи тривають. Незабаром планується вийти на пік потужностей.

«Варто завчасно підготуватись до можливого повторного зникнення світла: заряджені павербанки, необхідні для вас запаси питної та технічної води, їжі», - попередив Синєгубов.

Енергетики закликають жителів Харківської області знизити навантаження на енергомережу.

«Можливі й тимчасові планові відключення з технічних причин, щоб приєднати якомога більше споживачів», - підкреслив голова Харківської ОВА.

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