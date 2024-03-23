Повідомляв про підготовку вибухів на вокзалі, ТРЦ та училищі: у Львові судитимуть серійного мінера

Тепер серійному мінеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

У Львові судитимуть зловмисника, який п’ять разів надавав неправдиві повідомлення про замінування різних об’єктів. Про це повідомила Кіберполіція.

Правоохоронці встановили, 12 та 17 грудня 17-річний житель Львова повідомив про замінування двох різних львівських торгівельно-розважальних центрів, 18 грудня – про підготовку вибуху на Головному залізничному вокзалі у Львові, 19-грудня - про замінування одного з львівських університетів, а 22 грудня – училища.

Зазначається, що за вказаними адресами працювали спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативні групі та співробітники інших служб поліції Львівщини, проводились обстеження, евакуації, припинялась робота закладів.

Обвинувальні акти щодо хлопця скеровані на розгляд суду. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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