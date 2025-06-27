Зеленський провів Технологічну Ставку – фокус на виробництві дронів та їхній адаптації до війни

За словами Зеленського, швидкість і масштаб виробництва дронів мають відповідати умовам війни.

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Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, присвячене технологічному розвитку, зокрема питанням виробництва дронів. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

На Технологічній Ставці були представлені детальні доповіді щодо всіх аспектів виробництва дронів, включаючи фінансування, організацію виробництва та необхідні регуляторні спрощення. Основна мета, за словами Зеленського, – максимально наростити виробництво тих типів дронів, які є найпотрібнішими на передовій, для захисту міст, а також з урахуванням технологічного розвитку ворога.

Доповіді на засіданні представили військове командування, Міністерство оборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Окремо розвідка надала детальну інформацію про технологічні плани та наміри Росії. Зеленський наголосив на необхідності масштабування українського потенціалу, зокрема у сфері створення перехоплювачів.

Президент дав кілька спеціальних доручень, не розкриваючи деталей, але підкреслив, що їх виконання має призвести до відчутного результату – зростання виробництва в Україні та для потреб України. За його словами, усі можливості мають бути надані як бізнесу, так і державним виробникам. «Головне, щоб масштаб нашого виробництва і швидкість розвитку дронів були реально адекватними умовам війни», – зазначив Зеленський.

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