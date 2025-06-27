Сутички в монастирі – у Вірменії намагалися затримати архієпископа за заклики до перевороту

У Вірменії духовенство не дало затримати архієпископа силовикам.

Фото: Armenpress

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Співробітники Служби національної безпеки та поліції Вірменії намагалися затримати керівника Ширакської єпархії Вірменської апостольської церкви архієпископа Мікаеля Аджапахяна, але зіткнулися з опором духовенства та мирян. Зрештою, архієпископ самостійно прибув до Слідчого комітету в Єревані. Про це повідомили вірменська служба «Радіо Свобода» та державне агентство Armenpress.

Генеральна прокуратура Вірменії напередодні оголосила про порушення кримінальної справи проти Аджапахяна за звинуваченням у закликах до державного перевороту. За словами адвоката архієпископа, підставою стало його висловлювання в інтерв’ю від 3 лютого 2024 року.

Правоохоронці прибули до Ечміадзинського монастиря, де перебував Католикос усіх вірмен Гарегін II разом з іншими представниками духовенства. Під час спроби затримання Аджапахяна між силовиками та духовенством виникли сутички. Духовенство перешкоджало правоохоронцям і закликало архієпископа не залишати монастир. Сам Аджапахян заявив: «Вони прийшли по мене, я піду. Я не є загрозою для цієї країни, загроза полягає в уряді», – наголосивши, що не хоче створювати враження, ніби ховається за спинами своїх колег.

Натовп, однак, не дозволив архієпископу сісти в автомобіль із правоохоронцями. У результаті Служба національної безпеки вирішила покинути територію монастиря, щоб «запобігти можливій та навмисній ескалації».

Згодом Аджапахян самостійно вирушив до Єревана і в супроводі співробітників спецслужби увійшов до будівлі Слідчого комітету. На той час будівлю оточила поліція, а прилеглу вулицю перекрили.

Слідчий комітет Вірменії також розпочав кримінальне провадження за фактом перешкоджання діям правоохоронців під час спроби затримання.

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