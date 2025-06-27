Практика судів
  1. У світі

Сутички в монастирі – у Вірменії намагалися затримати архієпископа за заклики до перевороту

21:49, 27 червня 2025
У Вірменії духовенство не дало затримати архієпископа силовикам.
Сутички в монастирі – у Вірменії намагалися затримати архієпископа за заклики до перевороту
Фото: Armenpress
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Співробітники Служби національної безпеки та поліції Вірменії намагалися затримати керівника Ширакської єпархії Вірменської апостольської церкви архієпископа Мікаеля Аджапахяна, але зіткнулися з опором духовенства та мирян. Зрештою, архієпископ самостійно прибув до Слідчого комітету в Єревані. Про це повідомили вірменська служба «Радіо Свобода» та державне агентство Armenpress.

Генеральна прокуратура Вірменії напередодні оголосила про порушення кримінальної справи проти Аджапахяна за звинуваченням у закликах до державного перевороту. За словами адвоката архієпископа, підставою стало його висловлювання в інтерв’ю від 3 лютого 2024 року.

Правоохоронці прибули до Ечміадзинського монастиря, де перебував Католикос усіх вірмен Гарегін II разом з іншими представниками духовенства. Під час спроби затримання Аджапахяна між силовиками та духовенством виникли сутички. Духовенство перешкоджало правоохоронцям і закликало архієпископа не залишати монастир. Сам Аджапахян заявив: «Вони прийшли по мене, я піду. Я не є загрозою для цієї країни, загроза полягає в уряді», – наголосивши, що не хоче створювати враження, ніби ховається за спинами своїх колег.

Натовп, однак, не дозволив архієпископу сісти в автомобіль із правоохоронцями. У результаті Служба національної безпеки вирішила покинути територію монастиря, щоб «запобігти можливій та навмисній ескалації».

Згодом Аджапахян самостійно вирушив до Єревана і в супроводі співробітників спецслужби увійшов до будівлі Слідчого комітету. На той час будівлю оточила поліція, а прилеглу вулицю перекрили.

Слідчий комітет Вірменії також розпочав кримінальне провадження за фактом перешкоджання діям правоохоронців під час спроби затримання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Вірменія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мораторій має убезпечити бізнес від тиску недобросовісних посадовців – Юлія Свириденко

Також готуються рішення щодо розширення локалізації в закупівлях і реформа трудового законодавства.

Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради з підтримки підприємництва: хто туди увійшов

Президент оголосив про підготовку мораторію на перевірки бізнесу та затвердив нову Раду з підтримки підприємництва.

Обсяг оборонних видатків у бюджетах на 2026, 2027, 2028 роки будуть корегувати з урахуванням воєнно-політичної обстановки: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Кабміну доручили передбачити під час підготовки законопроектів про Державний бюджет на 2026, 2027, 2028 роки можливість корегування обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки – Президент підписав Указ.

Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу – Володимир Зеленський

Президент Зеленський доручив готувати рішення про мораторій на перевірки бізнесу і розширення ради «Держави-бізнес».

Залік з української та іноземної мов для аспірантів на третьому році підготовки – Юлія Гришина повідомила про підготовку звернення до Шмигаля

Раніше Кабмін передбачив включення до навчального плану аспіранта третього року підготовки денної форми заліку з української та іноземної мов як обовʼязкового підсумкового контролю з використанням процесів ЗНО.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті