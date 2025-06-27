Уряд схвалив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки

Декларація має два сценарії розвитку подій в Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, яка встановлює ключові параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу. Цей документ стане основою для формування проекту Державного бюджету на 2026 рік, а наступним кроком буде його подання до Верховної Ради України.

Бюджетна декларація є комплексним документом, спрямованим на забезпечення стабільності та передбачуваності фінансової політики держави, а також ефективне управління обмеженими бюджетними ресурсами. Вона враховує ключові державні пріоритети, зокрема євроінтеграційні прагнення України.

Документ розроблено у співпраці з головними розпорядниками бюджетних коштів та після тривалих консультацій із Міжнародним валютним фондом. Його положення базуються на стратегічних цілях розвитку держави. Декларація містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, граничні обсяги видатків, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.

Декларація передбачає два сценарії розвитку подій в Україні з 2026 року:

можливе покращення безпекової ситуації з 2026 року

продовження повномасштабної агресії РФ з видатками на безпеку не менше, аніж в 2025 році

Вибір одного з двох сценаріїв для формування Державного бюджету на 2026 рік залежатиме від безпекової ситуації. Такий підхід дозволяє уряду бути готовим до будь-яких змін, водночас виконуючи міжнародні зобов’язання.

Уряд наголошує, що видатки на безпеку та оборону залишатимуться головним пріоритетом державного бюджету незалежно від розвитку подій у 2026 році та в подальшому.

Наступним етапом стане подання Бюджетної декларації на 2026-2028 роки на розгляд Верховної Ради України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.