У центрі Києва в суботу тимчасово обмежать рух транспорту та паркування

28 червня у Києві тимчасово інакше курсуватимуть тролейбуси №6, 16, 18.

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У суботу, 28 червня, з 6:00 до 12:00 у центральній частині Києва, зокрема в Шевченківському районі, діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту. Про це повідомили в КП «Київпастранс».

Обмеження пов’язані з проведенням заходів у центрі столиці. Крім того, у цей період буде заборонено паркування на окремих ділянках доріг у Шевченківському районі.

Також 28 червня будуть внесені зміни до маршрутів тролейбусів №№ 6, 16 та 18. З 6:00 до завершення заходів, орієнтовно до 12:00, тролейбуси курсуватимуть за такими маршрутами:

маршрут № 6 – від Мінського масиву до станції метро «Лук’янівська»;

маршрути №№ 16, 18 – від вулиці Мрії та вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

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