В центре Киева в субботу временно ограничат движение транспорта и парковку

В субботу, 28 июня, с 6:00 до 12:00 в центральной части Киева, в частности в Шевченковском районе, будут действовать временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».
Ограничения связаны с проведением мероприятий в центре столицы. Кроме того, в этот период будет запрещена парковка на отдельных участках дорог в Шевченковском районе.
Также 28 июня будут внесены изменения в маршруты троллейбусов №№ 6, 16 и 18. С 6:00 до завершения мероприятий, ориентировочно до 12:00, троллейбусы будут курсировать по следующим маршрутам:
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