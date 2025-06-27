В центре Киева в субботу временно ограничат движение транспорта и парковку

28 июня в Киеве временно иначе будут курсировать троллейбусы №6, 16, 18.

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В субботу, 28 июня, с 6:00 до 12:00 в центральной части Киева, в частности в Шевченковском районе, будут действовать временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

Ограничения связаны с проведением мероприятий в центре столицы. Кроме того, в этот период будет запрещена парковка на отдельных участках дорог в Шевченковском районе.

Также 28 июня будут внесены изменения в маршруты троллейбусов №№ 6, 16 и 18. С 6:00 до завершения мероприятий, ориентировочно до 12:00, троллейбусы будут курсировать по следующим маршрутам:

маршрут № 6 - от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»;

маршруты №№ 16, 18 - от улицы Мечты и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

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