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Омбудсмен сможет издавать обязательные к исполнению предписания и инициировать привлечение должностных лиц к ответственности

08:15, 30 июня 2025
Комитет рекомендовал принять за основу новую редакцию закона об Омбудсмене.
Омбудсмен сможет издавать обязательные к исполнению предписания и инициировать привлечение должностных лиц к ответственности
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Парламентский комитет по правам человека рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект 13181 об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека, инициатором которого выступала широкая группа народных депутатов во главе со спикером Русланом Стефанчуком.

Новеллы проекта, в отличие от положений действующего закона, направлены на существенный пересмотр правового статуса, функций и полномочий Уполномоченного в части усиления его влияния в механизме государства, его роли в защите нарушенных прав граждан, включая предоставление права:

  • выдавать фактически обязательные к исполнению предписания и инициировать привлечение соответствующих должностных лиц к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в случае их невыполнения;
  • предоставлять позицию Уполномоченного к проектам законов и других нормативно-правовых актов, если их принятие повлияет на права и свободы человека и гражданина;
  • обращаться в Верховную Раду с предложением создания временной следственной или временной специальной комиссии и т.п.

Предлагается, чтобы объектом контроля Уполномоченного была не только деятельность субъектов властных полномочий, но и общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, их должностных и служебных лиц, в отношении которых Уполномоченный наделяется правом вносить представления для принятия соответствующих мер по устранению выявленных нарушений прав и свобод человека и гражданина.

Также предлагается изменить статью 208 Регламента Верховной Рады, которая регулирует порядок назначения на должность и увольнения Омбудсмена.

Напомним, сейчас предусмотрено, что кандидатуру на должность Уполномоченного по правам человека предлагает Верховной Раде спикер парламента.

В соответствии с изменениями, предложения по кандидатурам на должность Уполномоченного могут быть внесены в Комитет, к предмету ведения которого относится вопрос соблюдения прав и свобод человека и гражданина, председателем Верховной Рады или не менее чем 45 народными депутатами Украины.

Выдвижение кандидатуры на должность Уполномоченного осуществляется:

  • не ранее чем за 45 и не позднее чем за 10 календарных дней до истечения срока, на который был назначен Уполномоченный;
  • в 20-дневный срок со следующего дня после прекращения его полномочий, увольнения или отказа от вступления в полномочия Уполномоченного;
  • в 10-дневный срок с момента объявления результатов голосования, если Уполномоченный не был назначен.

Кроме того, в Регламенте предлагается установить, что освобождение от должности Уполномоченного осуществляется по представлению председателя Верховной Рады или по требованию не менее одной четвертой народных депутатов от конституционного состава при наличии соответствующего заключения временной специальной комиссии Верховной Рады.

Законопроект предусматривает изменение требований к кандидатам в Омбудсмены, установив, что Уполномоченным может быть назначен гражданин Украины, который на день избрания достиг 35 лет (сейчас – 40), владеет государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка, имеет высшее образование по образовательно-квалификационному уровню магистра, опыт в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на протяжении не менее 10 лет (сейчас – просто опыт правозащитной деятельности), обладает высокими моральными качествами и на протяжении последних 5 лет проживает в Украине.

Также законопроектом регламентируется деятельность секретариата Уполномоченного, уточняется порядок финансирования институции, устанавливаются размеры оплаты труда самого Уполномоченного и его представителей, более детально регламентируется осуществление функций национального превентивного механизма, устанавливается обязанность реагирования на представления Уполномоченного, уточняются гарантии деятельности, в частности, определяются особенности осуществления уведомления о подозрении в совершении уголовного правонарушения Уполномоченному.

Верховная Рада Украины законопроект Руслан Стефанчук Дмитрий Лубинец

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