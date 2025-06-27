Стрельба в центре Одессы – 25-летнего мужчину ранили в голову

Полиция разыскивает нападавших и ввела план «Перехват».

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Одесские паблики сообщают о стрельбе, произошедшей на Соборной площади в центре города. По их данным, неизвестные выстрелили в 25-летнего парня, ранив его в голову. Официальная информация от правоохранителей частично подтверждает эти сообщения.

«Стрельба на Соборной площади, огнестрельное в голову у 25-летнего парня. Выстрелили в затылок неизвестные», - говорится в сообщениях местных пабликов. Также отмечается, что в городе введен план «Перехват» для розыска нападавших.

В полиции Одесской области сообщили, что информация об инциденте поступила на спецлинию 102 около 20:00 от очевидцев. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

По предварительным данным правоохранителей, между местным жителем и неизвестными лицами возник конфликт, во время которого парень был ранен из оружия. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние уточняется. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и личности его участников. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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