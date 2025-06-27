Стрілянина в центрі Одеси – 25-річного чоловіка поранили в голову

Поліція розшукує нападників та ввела план «Перехоплення».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Одеські пабліки повідомляють про стрілянину, що сталася на Соборній площі в центрі міста. За їхніми даними, невідомі вистрілили в 25-річного хлопця, поранивши його в голову. Офіційна інформація від правоохоронців частково підтверджує ці повідомлення.

«Стрілянина на Соборній площі, вогнепальне в голову у 25-річного хлопця. Вистрілили в потилицю невідомі», – йдеться в повідомленнях місцевих пабліків. Також зазначається, що в місті введено план «Перехоплення» для розшуку нападників.

У поліції Одеської області повідомили, що інформація про інцидент надійшла на спецлінію 102 близько 20:00 від очевидців. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

За попередніми даними правоохоронців, між місцевим мешканцем і невідомими особами виник конфлікт, під час якого хлопця було поранено зі зброї. Потерпілого доставили до лікарні, його стан уточнюється. Нападники втекли з місця події.

Наразі поліція встановлює всі обставини інциденту та особи його учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.